 المخابرات البريطانية: أحبطنا 31 هجوما إرهابيا في آخر 4 أعوام - بوابة الشروق
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المخابرات البريطانية: أحبطنا 31 هجوما إرهابيا في آخر 4 أعوام

وكالات:
نشر في: الجمعة 10 سبتمبر 2021 - 11:29 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 سبتمبر 2021 - 11:29 ص
قال رئيس جهاز المخابرات الداخلية البريطانية "إم.آي 5"، كين مكالوم، إن الشرطة وأجهزة المخابرات أحبطت 31 مؤامرة لشن هجمات إرهابية في بريطانيا في السنوات الأربع االماضية.

وأضاف مكالوم فى تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، اليوم الجمعة، أن أغلب تلك المؤامرات خطط لها إسلاميون متطرفون لكن عدداً متزايداً كان من تخطيط جماعات من اليمين المتطرف.

وتابع: "حتى خلال الجائحة التي نعاني منذ عامين، كان علينا أن نحبط 6 مؤامرات في مراحل متقدمة لتنفيذ هجمات"، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

ومضي قائلا : "يؤسفني إن أقول أن التهديد الإرهابي الذي تواجهه بريطانيا، حقيقي ومستمر".

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