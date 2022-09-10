الدفاع البريطانية: الهجوم الأوكراني جنوبي خاركيف أحرز تقدما وأسفر عن استعادة عدة بلدات

رجحت وزارة الدفاع البريطانية أن يكون الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية جنوبي إقليم خاركيف قد جاء مفاجئا للقوات الروسية، مشيرة إلى أن الهجوم أحرز تقدما وأسفر عن استعادة عدة بلدات، ويقترب الآن من مدينة كوبيانسك التي ستكون السيطرة عليها بمثابة ضربة لروسيا.

وذكرت الوزارة - في تحديثها الاستخباراتي اليومي بشأن الوضع في أوكرانيا - "شنت القوات الأوكرانية عمليات هجومية في جنوب إقليم خاركيف في 6 سبتمبر الجاري، وتقدمت العناصر الرئيسية لمسافة تصل إلى 50 كيلومترا على جبهة ضيقة داخل الأراضي التي كانت تحت سيطرة روسيا سابقا"، مشيرة إلى أن الوحدات الأوكرانية فرضت سيطرتها على عدد من البلدات وحاصرت عدداً آخر.

وأضافت أن "الوحدات الأوكرانية تهدد الآن مدينة كوبيانسك، وستكون السيطرة عليها ضربة كبيرة لروسيا لأنها تقع على طرق الإمداد إلى خط الجبهة في دونباس".

وتابعت: "مع استمرار العمليات الأوكرانية أيضاً في خيرسون، تتعرض الجبهة الدفاعية الروسية لضغوط على جانبيها الشمالي والجنوبي".

ومن ناحية أخرى، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد الإدلاء بصوته عبر الإنترنت من مكتبه في الكرملين في الانتخابات المحلية في موسكو، "إن التصويت عبر الإنترنت يعتبر موثوقا به ومريحا".

وأعرب عن أمله في أن يظهر الشعب الروسي موقفا فعالا، وأن يتخذ خياره في جميع الأحوال، حسبما ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يدلي فيها الرئيس الروسي بصوته في الانتخابات البلدية في موسكو عبر الإنترنت، وكانت المرة الأولى العام الماضي حيث أدلى بصوته عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتم فتح باب التصويت من 9 إلى 11 سبتمبر، وسيتعين على سكان موسكو اختيار 1417 نائبا للمجالس البلدية من بين 5700 مرشح.