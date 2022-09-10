رئيس مجلس الشيوخ: مصر تفتح ذراعيها وتحتضن كل إفريقي مخلص

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قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، إن اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية يشهد توافقا وإخلاصا نحو إيجاد الحلول وتبادل الرؤى والمشورة.

وأضاف في كلمته خلال فعاليات الدورة السادسة من اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس العليا والدستورية الإفريقية، اليوم السبت، أن النجاح دائما ما يكون هذا الاجتماع.

وأكد أن مصر تفتح ذراعيها دائما وتحتضن كل إفريقي مخلص وكل جهد بناء يرفع من شأن القارة.

ووجه الشكر لكل من حرص على انعقاد الاجتماع ونجاحه، وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهه بالتعاون القضائي الدائم على المستوى القاري.

وأشار إلى تكوين منظومة قارية للقضاة وإطلاق منصة إلكترونية تحوي دستاتير الدول والأحكام الدستورية فيه.

ولفت إلى دور سامح شكري وزير الخارجية، في دوره البناء نحو انعقاد هذا المؤتمر، وكذا المستشار عمر مروان وزير العدل، الداعم دائما للمنظومة القضائية محليا وقاريا.

ويشمل الاجتماع نظر عدة محاور، هي الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة، والحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين.

ويتناول المحور الثالث سيتناول الضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة.

ويهتم المحور الرابع، بدور الرقابة الدستورية فى حماية الخصوصية الثقافية.

ويناقش المحور الخامس العدالة الاجتماعية من منظور اقتصادى ودور القضاء الدستورى فى حماية سلامة المجتمع وتماسكه.