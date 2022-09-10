مدرب نانت يثير الشكوك حول لحاق مصطفى محمد بمباراة لوريان

أثار أنطوان كومبواري، المدير الفني لنانت، الشكوك حول إمكانية لحاق مصطفى محمد، مهاجم الفريق، بمواجهة لوريان، المقرر لها غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

وقال كومبواري في المؤتمر الصحفي، اليوم السبت، الذي يسبق مباراة لوريان:" هناك خوف قليل بشأن عدم لحاق مصطفى محمد بمواجهة لوريان لأنه كان مريضًا الفترة الماضية".

تألق مصطفى محمد بشكل لافت للأنظار وقاد فريقه نانت لتحقيق فوز هام على أولمبياكوس بنتيجة 2-1 سجل منها النجم المصري هدفًا، في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات بالدوري الأوروبي، ليسجل المهاجم الشاب أول أهدافه بالبطولات الأوروبية ويكتب اسمه في تاريخ نانت.

جدير بالذكر أن مصطفى محمد قد انتقل لصفوف نانت في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من جالاتا سراي مقابل 250 ألف يورو، مع وجود بند بأحقية الشراء غير الإلزامي لصالح الفريق الفرنسي مقابل 6 ملايين و 750 ألف يورو.

ويحتل نانت المركز الـ13 في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 6 نقاط بينما يأتي لوريان في المركز الخامس ولديه 13 نقطة.