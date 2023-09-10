انطلقت فعاليات أسبوع الثقافة الكورية في المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وسط حضور دبلوماسي وجماهيري كبير.

وحضر حفل الافتتاح بالمتحف القومي للحضارة المصرية عدد من السفراء منهم: سفير الاتحاد الأوروبي، تركيا، سنغافورة، اليابان، فيتنام، البوسنة والهرسك، موريشيوس، أنجولا، بنجلاديش، ليتوانيا، بنما، أوزبكستان، أستراليا.

ويقدم أسبوع الثقافة الكورية "كوريا لايف"، الذي أطلقه المركز الثقافي الكوري، بالمتحف القومي للحضارة المصرية مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الموسيقية والثقافية والفنية التي تستمر حتى 14 سبتمبر.

ومن بين الفعاليات القادمة معرض التراث الكوري، والذي يتضمن الآلات الموسيقية التقليدية الكورية، وعناصر الحياة اليومية المعيشة في كوريا قديماً، والهانجي، وهو الورق التقليدي المصنوع يدويًا ويطلق عليه أيضاً "الورق الأبيض" حيث يمثل القلب النقي والروح القوية للكوريين.

وسيتضمن المعرض جناح الواقع الافتراضي حيث سيتاح للجمهور فرصة الاستمتاع بالمناظر الخلابة والتراث الرائع في كوريا.

وسيستمتع رواد المهرجان بتجربة ارتداء الزي الكوري التقليدي -هانبوك-، والذي أصبح جزءًا لا يتجزأ من الحياة الكورية لعدة قرون، وتطور ليدخل عالم الأزياء في العصر الحديث.

وسيكون الأدب الكوري حاضرا بقوة، من خلال جناح الكتب الكورية حيث يمكن للزوار متابعة شغفهم لاستكشاف الهوية الثقافية الكورية من خلال الأدب.

وفي حفل خاص، تقدم الروائية الكورية الشهيرة جيونج يو جيونج عرضاً لروايتها "سبع سنوات من الظلام" والتي صدرت في مصر مؤخرًا باللغة العربية، كما تستعرض الكتابة الكورية أعمالها والجو الأدبي العام في كوريا.

علاوة على ذلك، ستقدم عازفة آلة الكاياجوم الكورية، تشوي جين محاضرة في أكاديمية الفنون حول الآلات الموسيقية التقليدية الكورية وتقنيات العزف على هذه الآلة الفريدة.

وفي نهاية الأسبوع، سيقدم الشباب المصريون الذين شاركوا في ورش عمل الموسيقى التقليدية الكورية- أكاديمية الكوجاك- وأكاديمية الكي بوب، حفلًا موسيقيًا مدمجًا في الحفل الختامي لأسبوع الثقافة الكورية.

وكان الجمهور في حفل الافتتاح، استمتع الجمهور بالعروض الحية التي تجمع بين الموسيقى والرقص التقليدي، بالإضافة إلى ذلك، فقد أتيحت لهم الفرصة لاكتشاف الموسيقى الكورية الفريدة من خلال الآلات الموسيقية المتنوعة مثل الكاياجوم والديجوم.

وقدمت الفرقة الكورية عروض البانسوري- الأوبرا التقليدية الكورية- والمصنفة ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي، وهي أغنية سردية يؤديها عادة مطرب، بمصاحبة طبلة البوك وهي طبلة برميلية ذات وجهين.

كما قدمت الفرقة عروض سامولنوري، وهي نوع من موسيقى الإيقاعية التقليدية، حيث يتم عزف سامولنوري بأربعة آلات، كل واحدة منها ترمز إلى عنصر من عناصر الطبيعة: جانجو، طبلة على شكل ساعة زجاجية وهي تمثل المطر؛ وبوك الذي يمثل السحب. وجينج، وهو عبارة عن جرس كبير ويمثل الريح؛ و "كوينج آري"، الجرس الصغير المحمول الذي يمثل الرعد.