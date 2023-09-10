سفير كوريا الجنوبية: الموسيقى الكورية لها 90 نادي في مصر بـ 900 ألف عضو

انطلقت فعاليات أسبوع الثقافة الكورية في المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وسط حضور دبلوماسي وجماهيري كبير.

وحضر حفل الافتتاح بالمتحف القومي للحضارة المصرية عدد من السفراء منهم: سفير الاتحاد الأوروبي، تركيا، سنغافورة، اليابان، فيتنام، البوسنة والهرسك، موريشيوس، أنجولا، بنجلاديش، ليتوانيا، بنما، أوزبكستان، أستراليا.

وأعرب سفير كوريا الجنوبية كيم يونج هيون عن سعادته وامتنانه بتنظيم أسبوع الثقافة الكورية في المتحف القومي للحضارة المصرية حيث تعرض آثار مصر الفريدة وثقافتها الثرية من العصور القديمة وحتى العصر الحديث.

وتوجه سفير كوريا الجنوبية بالشكر للدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف وفريق العمل بالمتحف على جهودهم الدؤوبة في تنظيم فاعليات أسبوع الثقافة الكورية.

وقال السفير الكوري إنه سعى منذ قدومه إلى مصر قبل 3 شهور إلى مقابلة العديد من المصريين واستكشاف ثقافة مصر الثرية وما تحويه من إرث حضاري فريد، معربا عن شكره لما لمسه من الحفاوة وكذلك التقدير للثقافة الكورية والإبداع الكوري.

وقال السفير هيون إن مصر وكوريا تربطها علاقات ثنائية وطيدة؛ علاقات صداقة وعلاقات شعبية متنامية على المستوى الثقافي والإقتصادي.

وأشار إلى أن البعد الجغرافي بين مصر وكوريا الجنوبية ربما يشكل تحديا فيما يتصل بتعزيز التبادلات والعلاقات بين البلدين، ولكننا نشهد اليوم كيف يمكن للتبادلات الثقافية أن توحد الشعوب وتتجاوز الحواجز الجغرافية والبيئات الثقافية المختلفة.

وأكد السفير الكوري إن من دواعي السعادة أن الكثير من الشباب المصري وكبار السن يستمتعون بالكى بوب والدراما الكورية والطعام الكوري وغيرها من مقومات الثقافة الكوري.

ولفت السفير هيون إلى وجود نحو 90 نادي للكى بوب في مصر يصل أعضائها إلى 900 ألف شخص، مشيرا إلى أن هذه الأندية تقوم بتنظيم العديد من الفاعليات للتعريف بالثقافة الكورية.

وأوضح السفير أنه وبنفس النهج يقبل الكثير من الطلاب المصريين على تعلم اللغة الكورية، مشيرا إلى أنه هذا الصدد يقوم قسم اللغة الكورية والذي افتتح في عام 2005 بدور بناء جانبا إلى جنب مع الدورات التي ينظمها معهد سيجونج لتعليم اللغة الكورية بالمركز الثقافي الكوري.

وأضاف السفير الكوري أن الكثير من الشباب المصري لديهم شغف بزيارة كوريا حيث فرق الكى بوب الشهيرة مثل بي تي إس وبلاك بينك وهذه مجرد البداية، مؤكدا أن هذه التبادلات بين شعبي البلدين من شأنها تعزيز علاقات الصداقة والتعاون من خلال تقوية التفاهم المتبادل.

ونوه السفير هيون كذلك إلى أهمية الدبلوماسية العامة، قائلا إن الحكومة الكورية تحرص بشدة على تعزيز الدبلوماسية العامة، من أجل بناء علاقات شعبية قوية مع مختلف بلدان العالم من خلال الثقافة والفن والرياضة وغيرها الكثير.

وقال السفير إن السفارة الكورية والمركز الثقافي الكوري في القاهرة يعتزمان العمل بقوة على تعزير التبادلات الثقافية بين البلدين، منوها إلى أن تعزيز التفاهم المتبادل وبناء جسور التواصل يجب أن يسير في اتجاهين، ليس فقط تقديم الثقافة الكورية للشعب المصري، وإنما أيضًا من خلال تقديم الثقافة المصرية الثرية في كوريا.

وشارك في الاحتفالية الموسيقية جمع من سفراء الدول الأجنبية في مصر، حيث قدمت الفرقة الكورية "بيك جيه هانسونج جاياجم" مجموعة من المقطوعات الموسيقية التقليدية والعروض الفنية المبهرة على خشبة مسرح متحف الحضارة، والتي امتدت على مدار نحو ساعة ونصف وحظيت بإعجاب كبير من جانب الجمهور.

وتتواصل فعاليات أسبوع الثقافة الكورية لمدة أسبوع حيث تم افتتاح المعارض الفنية ومن بينها معرض الكتاب الكوري والذي يتضمن تنظيم لقاء مع الكاتبة الكورية جيونج يو جيونج، حول روايتها "سبع سنوات في الظلام".