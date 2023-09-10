الصحة تعلن تدشين المرحلة الثانية من مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية في 11 محافظة

قال الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون المبادرات الصحية، إن المبادرة الصحية الخاصة بالكشف عن الأورام السرطانية تستهدف الكشف عن 4 أورام سرطانية وهي: "سرطان عنق الرحم والبروستاتا والرئة والقولون"، وتستهدف تقليل معدلات الإصابة بالأمراض السرطانية خاصة في ظل التوقعات التي تشير إلى ارتفاع إصابات أمراض السرطان، ولذلك تم تدشين مبادرات خاصة بالأورام السرطانية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتدشين المبادرة الرئاسية لـ«الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية» وافتتاح أول معمل متكامل متخصص في التحاليل الباثولوجية والجينية للكشف المبكر عن الأورام، تحت مظلة مبادرة رئيس الجمهورية «100 مليون صحة»، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

وأضاف حساني، أن التسجيل في مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية يكون من خلال استبيان على رابط قامت وزارة الصحة بتدشينه، ومن خلال الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان، وهناك فرق طبية مدربة للتعامل مع المواطنين ومساعدتهم في كل الاستبيان الخاص بالمبادرة.

وذكر أن المبادرات الصحية تستهدف تقليل معدلات الإصابة، قائلا إن المبادرة تستهدف الفئة العمرية من 18 عاما فيما فوق، المرحلة الأولى شملت ٩ محافظات، والمرحلة الثانية سيتم تدشينها في ١١ محافظة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أكثر من 1400 وحدة صحية تم استخدامها للكشف على المواطنين لمبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، موضحا أنه بعد الفحص يتم استلام الرسالة والنتيجة من خلال في حال إذا كانت الحالة إيجابية، ويتم التعامل وفقا للبروتوكولات العلاجية الخاصة بكل حالة سواء إصابة بسرطان الرئة أو القولون أو البروستاتا أو عنق الرحم.