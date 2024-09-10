الأردن تعبر فلسطين بثلاثية وكوريا الجنوبية تتجاوز عمان في تصفيات المونديال

فاز المنتخب الأردني على نظيره الفلسطيني 3 /1 اليوم الثلاثاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية من التصفيات النهائية لقارة آسيا والمؤهلة إلى كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها فاز منتخب كوريا الجنوبية على مضيفه منتخب عمان 3 /1.

وعلى استاد كلفا في كوالالمبور، تقدم يزن النعيمات مهاجم العربي القطري بهدف للأردن في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة لكن وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي المصري رد بهدف لفلسطين في الدقيقة 41 بضربة رأس رائعة.

وحفر أبو علي أسمه بأحرف من نور في تاريخ منتخب فلسطين بتسجيله هدفا غير مسبوق للفدائي، حيث أنه أول هدف لمنتخب فلسطين في التصفيات النهائية المؤهلة للمونديال.

وفي الشوط الثاني تقمص يزن النعيمات دور البطولة وسجل الهدف الثاني له وللنشامى في الدقيقة 51 ثم أحرز نور الدين الروابدة لاعب وسط سيلانجور الماليزي الهدف الثالث للأردن في الدقيقة 72.

وفي مجمع السلطان قابوس في مسقط، تقدم هوانج هي تشان لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي بهدف لكوريا الجنوبية في الدقيقة العاشرة ثم أدرك أحمد الخميسي مدافع مجيس العماني، التعادل لأصحاب الأرض في الثواني الأخيرة للشوط الأول.

وأحرز هيونج مين سون قائد توتنهام الإنجليزي، الهدف الثاني لمنتخب كوريا الجنوبية قبل ثمان دقائق من النهاية ثم أكمل جوو مين كيو الثلاثية في الوقت بدل من الضائع.

ويقتسم منتخبا الأردن وكوريا الجنوبية صدارة المجموعة الثانية مؤقتا برصيد أربع نقاط لكل منهما، وتوقف رصيد فلسطين عند نقطة واحدة في المركز الخامس وظلت عمان بدون رصيد في المركز الأخير.

واستهل منتخب فلسطين مشواره في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للمونديال، بالتعادل سلبيا مع كوريا الجنوبية في الوقت الذي تعادلت فيه الأردن مع الكويت 1 /1، بينما خسرت عمان على يد العراق بهدف دون رد.