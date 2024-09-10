الانتهاء من المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة

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أعلنت الأمم المتحدة في نيويورك اليوم الاثنين، أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة تسير في مسارها الصحيح.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك اليوم الاثنين، إنه بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من مراحل التطعيم الثلاث، تم تطعيم أكثر من 446 ألف طفل من قطاع غزة في إطار مكافحة الفيروس شديد العدوى .

وهذا يعادل نحو 70٪ من العدد الإجمالي البالغ 640 ألف طفل سيتم تطعيمهم.

وستبدأ غدا الثلاثاء ، المرحلة الثالثة التي سيتلقى فيها الأطفال في شمال قطاع غزة اللقاح الفموي.

ورغم ذلك، تردد أن بعض أوامر الإخلاء الصادرة عن الجيش الإسرائيلي في المنطقة تثير المخاوف.

وفي أعقاب العملية في شمال الشريط الساحلي، ستبدأ جولة أخرى من التطعيمات بعد أربعة أسابيع من بدء الحملة.

ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، يحتاج أكثر من 90٪ من الأطفال إلى التطعيم لمنع انتشار شلل الأطفال.

يشار إلى أنه تم مؤخرا اكتشاف أول حالة إصابة بشلل الأطفال منذ 25 عاما في قطاع غزة.