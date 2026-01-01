طولكرم: إيقاد شعلة الانطلاقة الـ61 للثورة الفلسطينية

أوقدت محافظة طولكرم وبمشاركة رسمية وشعبية، شعلة الانطلاقة الواحدة والستين للثورة الفلسطينية المعاصرة، وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، وذلك في مقر الأمن الوطني بمحافظة طولكرم.

وجاء إيقاد الشعلة بمشاركة محافظ طولكرم عبد الله كميل، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، وقائد منطقة طولكرم العقيد محمد البزور، إلى جانب مدراء الأجهزة الأمنية، وعضو إقليم حركة "فتح" نصر مفلح، ومنسقي فصائل العمل الوطني فيصل سلامة وحكم طالب، إضافة إلى ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية، والفعاليات الشعبية، والجامعات، والأطر التنظيمية، وعدد من الشخصيات الوطنية.

ونقل المحافظ عبد الله كميل تحيات الرئيس محمود عباس، مؤكدا الالتزام بوصايا الشهداء والأسرى والمناضلين والقادة الأوائل الذين أوقدوا شعلة حركة "فتح" وشعلة انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة.

وقال كميل: "لا صوت يعلو فوق صوت العاصفة، راية حركة فتح ستبقى مرفوعة، وهذه الشعلة لن تنطفئ أبدا".

وشدد كميل على عظم تضحيات الشهداء والأسرى والمناضلين والأحرار، مؤكدا أنهم من ثوابت حركة "فتح" والثوابت الوطنية الفلسطينية التي لا يمكن المساس بها، مستذكرا ذكرى استشهاد أمين سر حركة فتح الأسبق في طولكرم "ثابت ثابت".

وأشار إلى صعوبة الأوضاع الناتجة عن عدوان الاحتلال على أهلنا في مخيمات طولكرم ونور شمس، وجنين، وسائر مدن الضفة الغربية، مؤكدا حجم التضحيات الجسيمة التي يقدمها أهلنا في قطاع غزة، وما يتعرضون له من جرائم إبادة جماعية وعدوان متواصل.

وأشاد بدور المؤسسة الأمنية في تطبيق القانون، والحفاظ على الأمن والأمان، مثمنا جهود الكوادر الفتحاوية العقائدية التي تمسكت بالثوابت الوطنية، وأكدت حق شعبنا وقضيته العادلة، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده.

وثمن كميل دور مؤسسات وفعاليات المحافظة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مع استمرار عدوان الاحتلال على أهلنا في مخيمي طولكرم ونور شمس، وما نتج عن ذلك من نزوح قسري، إلى جانب استمرار جرائم الاحتلال في عمليات التدمير وهدم المنازل والبنية التحتية.