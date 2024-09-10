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تراجع صادرات أستراليا من خام الحديد خلال الشهر الماضي

كانبرا - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 - 10:17 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 - 10:17 ص

تراجعت صادرات أستراليا من خام الحديد خلال الشهر الماضي بنسبة 15% شهريا إلى 24. 71 مليون طن.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، أن صادرات خام الحديد تعتبر مؤشرا ماليا حيويا لقطاع المعادن وتعطي صورة لآليات العرض والطلب في سوق خام الحديد العالمية، وديناميكيات الأسعار والطلب على الصلب في الصين وإيرادات قطاع التعدين واحتياجات البنية التحتية والاستثمار، والتأثير الاقتصادي وموازين التجارة، وأسعار السلع الأساسية العالمية.
وأضافت أن مراقبة هذه المؤشرات تساعد المساهمين في تقييم الحالة المالية العامة والنظرة المستقبلية لصناعة المعادن في العالم.

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