ألمانيا تتفوق على سلوفاكيا في كأس ديفيز

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

منح ماكسيميليان مارتيرير منتخب ألمانيا الأفضلية في مباراته الافتتاحية لدور المجموعات ببطولة كأس ديفيز للتنس، خلال مواجهته سلوفاكيا، اليوم الثلاثاء، في الصين.

وتغلب مارتيرير (29 عاما) على لوكاس كلاين بنتيجة 6 / 4 و7 / 5 في اللقاء الذي جرى بينهما بمركز هينجكين الدولي للتنس في تشوهاى.

وصرح مارتيرير، المصنف ال104 عالميا عقب المباراة "أعتقد أن هذا يشكل راحة كبيرة لنا".

وفي ظل ظروف جوية شديدة الرطوبة، حافظ اللاعب الأعسر على تركيزه واستغل الإرسال الضعيف لمنافسه المصنف ال128 عالميا.

ويتواجد الفريق الألماني في المجموعة الثالثة، التي تضم أيضا فريقي الولايات المتحدة وتشيلي، حيث يطمح للتواجد في أي من المركزين الأول أو الثاني للصعود إلى المرحلة النهائية في البطولة، التي تستضيف مدينة ملقة الإسبانية منافساتها في شهر نوفمبر المقبل.

وتفتقد ألمانيا مصنفها الأول ألكسندر زفيريف في مرحلة المجموعات للمسابقة، بالإضافة إلى الثنائي المصاب يان لينارد شتروف ودومينيك كوبفر.

ويلتقي يانيك هانفمان مع جوزيف كوفاليك، وهو يدرك أن الفوز يكفيه لمنح الفوز لألمانيا على سلوفاكيا، وفي حال خسارته، فإن مباراة الزوجي التي يمثل ألمانيا خلالها الثنائي كيفن كرافيتس وتيم بوتز ستحسم المواجهة.

ولم يصل بوتز وكرافيتس للصين إلا في الليلة الماضية بعدما تأهلا لنهائي منافسات زوجي الرجال ببطولة أمريكا المفتوحة "فلاشينج ميدوز" في وقت سابق من الأسبوع الحالي.