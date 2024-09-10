رد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تساؤل الإعلامي خيري رمضان، حول المشاكل الموسمية في بعض المحاصيل الزراعية، مثل البطاطس والطماطم والبصل.

وقال خلال برنامج "مع خيري"، المذاع عبر شاشة "المحور" مساء الإثنين، إن التغيرات المناخية تؤثر بشكل كبير على الزراعة، مضيفا أن "بعض الممارسات الخاطئة ممكن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار؛ لكن المنتجات موجودة، وما زلنا مصر الأرخص على مستوى العالم".

وعلق وزير الزراعة على رد الإعلامي خيري رمضان انخفاض الأسعار إلى تراجع مستويات الأجور في مصر، قائلا: "أوفقك تماما لكن مصر أيضا تجاوزت أزمة كورونا والحرب على أوكرانيا وغزة، وكانت تقف صلبة لا يوجد قصور في أي منتجات غذائية".

وتابع حديثه : "لا زلنا نعطي الخبز المدعم والبنزين والكهرباء المدعمة، قارن كل هذه الأسعار مع دول العالم، على سبيل المثال لتر البنزين في مصر بـ 15 جنيه في أوربا بين 1 يورو إلى 1.25 يورو" .

واختتم "الأوضاع على مدار الفترة الماضية تتحسن، والاحتياطي النقدي يرتفع، والصادرات في زيادة مستمرة، بالرغم من انخفاض إيرادات قناة السويس 50% بسبب الأحداث في البحر الأحمر، وما زالت تقف صلبة لديها بنية تحتية وأمن وأمان".