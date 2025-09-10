نائب وزير الصحة يتفقد مستشفيي التأمين الصحي والصدر بالمنيا ويوجه بمكافأة للعاملين

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية مفاجئة لمستشفيي التأمين الصحي والصدر بمحافظة المنيا، لمتابعة سير العمل، رصد التحديات الميدانية، ووضع حلول فورية لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

رافقه خلال الجولة عدد من قيادات الوزارة، وهم: الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والمهندس عمرو عايد، مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات، والدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للطوارئ، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيسة الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتورة هنادي محمد، رئيسة قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتور أحمد عمر، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، والدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجولة بدأت بمستشفى التأمين الصحي، حيث تفقد نائب الوزير أقسام الاستقبال العام والأطفال، والأقسام الداخلية، ومخزن الأدوية، وغرف الأشعة المقطعية، ووحدات العناية المركزة والعزل وقسطرة القلب وحضّانات الأطفال. وخلال الزيارة، تفاعل مع المرضى ومرافقيهم لتقييم مستوى الخدمات الطبية، ووجه بتصحيح عدة ملاحظات، منها: ضعف تنظيم مخزن الأدوية، غياب فني الأشعة أثناء العمل، وجود تدخين داخل غرفة الفنيين، وتدني مستوى النظافة بالصيدلية، إلى جانب تحويل دورة مياه إلى مخزن وتخزين أطعمة داخل ثلاجة الأدوية، واصفًا ذلك بخطر يهدد سلامة المرضى. كما رصد نقصًا في الطاقم التمريضي، ووجه بالتنسيق مع مديرية الصحة لسد العجز، مع إعداد دراسة لحصر احتياجات القوى البشرية.

واستكمل نائب الوزير جولته بمستشفى الصدر، حيث تفقد أقسام الاستقبال، والأشعة، والسموم، والباطنة، والمخ والأعصاب، والعمليات، والعناية المركزة، والحضّانات، وغرف تحضير الأدوية وعناية الأطفال. واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتأكد من جاهزية طفايات الحريق، ووجه بتوفير مكان مناسب لتغيير ملابس الأطباء بما يتماشى مع معايير مكافحة العدوى. كما حرص على التواصل مع المرضى لتقييم جودة الرعاية المقدمة.

واختتم الدكتور محمد الطيب جولته بالإشادة بمستوى الخدمات المقدمة في مستشفى الصدر، مشيدًا بأداء الطاقم الطبي والعاملين، ووجه بصرف مكافأة تقديرًا لجهودهم المتميزة في خدمة المرضى، مؤكدًا استمرار متابعة تنفيذ التوجيهات بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان بيئة علاجية آمنة وفعالة.