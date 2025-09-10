الاتحاد الأوروبي: انتهاك الأجواء البولندية هو الأخطر من جانب روسيا

وصفت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، انتهاك روسيا للأجواء البولندية بأنه "الأخطر" للمجال الجوي الأوروبي منذ بداية الحرب بأوكرانيا في فبراير 2022.

جاء ذلك بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الأربعاء، أعربت فيه عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع بولندا التي اخترقت مجالها الجوي مسيرات روسية مساء الثلاثاء.

وأشارت كالاس إلى أن الانتهاك الروسي للأجواء البولندية هو "أخطر انتهاك" من جانب روسيا للمجال الجوي الأوروبي منذ بداية الحرب عام 2022.

وأوضحت أنها على تواصل مع الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته، ووزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، بشأن الحادثة.

وأضافت: "روسيا لم تنهِ الحرب بل على العكس، قامت بتصعيدها، يجب علينا زيادة كلفة الحرب على موسكو، وتعزيز دعمنا لأوكرانيا، والاستثمار في دفاع أوروبا".

وفي وقت سابق أفادت قيادة عمليات القوات المسلحة البولندية في بيان، بوقوع انتهاكات "غير مسبوقة" للمجال الجوي البولندي خلال "هجوم روسي" على الأراضي الأوكرانية.

وأعلنت القوات البولندية تفعيل الإجراءات الدفاعية على الفور، وقالت إنها وحلفاءها رصدت بواسطة الرادارات "عشرات الأجسام التي قد تُشكل تهديداً، واتُّخذ قرار بتحييدها، وإسقاط بعضها".