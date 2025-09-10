الأمين العام لحزب الله: العدوان على قطر جزء لا يتجزأ من مشروع إسرائيل الكبرى

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، أن مقاومة الشعب الفلسطيني مستمرة، رغم كل الصعوبات، وأنه يجب الوقوف إلى جانبه.

وقال قاسم، في كلمة له الأربعاء، إن إسرائيل قامت بعدوان على قطر لقتل قادة حماس، ويجب مواجهة ذلك، معبرًا عن دعم قطر والمقاومة الفلسطينية وحركة حماس.

وأضاف أن "العدوان على قطر جزء لا يتجزأ من مشروع إسرائيل الكبرى وهي تتوسع تدريجيا، وأقترح كرد على العدوان على قطر، دعم المقاومة، لأنها يد منيعة تحول دون الوصول لدول أخرى"، وفقاً للمركز الفلسطيني للإعلام.

وتابع مخاطبا الدول العربية: "إن كنتم عاجزين عن دعم المقاومة فلا تطعنوها في الظهر، وضعوا حدًّا لمقولة نزح السلاح، ولا تتحدثوا عن أي تنازلات من المقاومة"، بحسب قوله.

كما أكد أن "نصرة قضية فلسطين هي أعلى درجة من درجات التعبير عن الوحدة الإسلامية، وعلينا أن نكون مع أهل غزة والضفة الغربية في وجه العدوان الإسرائيلي الأمريكي".