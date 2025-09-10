وزير داخلية فرنسا يعلن اعتقال نحو 200 شخص في المراحل الأولى من يوم الاحتجاجات على مستوى البلاد

أعلن وزير الداخلية الفرنسي عن اعتقال حوالي 200 شخص في المراحل الأولى من يوم الاحتجاجات على مستوى البلاد.

وعلى الرغم من أن الحركة الاحتجاجية فشلت في تحقيق نيتها المعلنة "تعطيل كل شيء"، فإنها بدأت عبر الانترنت واكتسبت زخما خلال الصيف، مما تسبب في بؤر اضطراب واسعة النطاق، متحدية نشر استثنائي لـ80 ألف شرطي قاموا بتفريق الحواجز ونفذوا اعتقالات واسعة.

وقال وزير الداخلية برونو ريتيلو إنه تم إضرام النيران في حافلة بمدينة رين الغربية وأن الأضرار التي لحقت بخط كهرباء أدت إلى توقف حركة القطارات على خط في الجنوب الغربي. وزعم أن المتظاهرين كانوا يحاولون إثارة "مناخ من التمرد.

واشتبك المتظاهرون مع الشرطة في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء في باريس، حيث أضرموا النيران في صناديق القمامة.

ويخطط المتظاهرون، الغاضبون من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب قيادته وسياساته التقشفية لتعطيل النشاط في جميع أنحاء البلاد.

وقالت شرطة باريس إنه تم اعتقال 75 شخصا بالفعل بحلول الساعة التاسعة صباحا ومن المتوقع أن تستمر المظاهرات وأعمال التعطيل طوال اليوم.