انطلاق فعاليات المنتدى الدولي «المرأة في العلوم – مصر 2026» بالمركز القومي للبحوث بمشاركة 26 دولة

افتتح الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث والقائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فعاليات المنتدى الدولي "المرأة في العلوم – مصر 2026"، والذي يُعقد خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر 2026 تحت عنوان «استشراف المستقبل بتقوية الابتكار وريادة الأعمال القائمة على العلم»، باعتباره الحدث الرسمي لمبادرة "المرأة في العلوم بلا حدود" العالمية، وذلك تحت رعايه سيادته ، ورعاية المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وبمشاركة ورعاية شركة "سانوفي مصر" ومؤسسة "مصر الخير".

وشهدت فعاليات الافتتاح حضور الدكتور عماد حسن، القائم بأعمال أمين عام المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتورة هبة جابر، المسؤولة الإقليمية للبحث والابتكار بوفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسيد أدريان ديلامار-ديبوتفيل، الرئيس الدولي لقطاع الأدوية بشركة سانوفي، إلى جانب حضور نخبة من القيادات الأكاديمية والدبلوماسية والعلماء والخبراء من مصر و26 دولة حول العالم، وذلك من تنظيم معهد بحوث الصناعات الكيماوية بالمركز برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف، عميد المعهد. والأستاذة الدكتورة أمل أمين، الاستاذ بالمعهد ورئيسة المنتدى والرئيس المؤسس لمبادرة المرأة في العلوم العالمية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور ممدوح معوض أن استضافة المركز القومي للبحوث لهذا الحدث العريق تعكس مكانته التاريخية والبحثية كأحد أهم ركائز منظومة البحث العلمي في مصر والمنطقة العربية، مشيراً إلى أن المركز حرص منذ تأسيسه على توفير البيئة العلمية والتمكينية التي تسمح للعالمات والباحثات بالتميز والابتكار.

وأوضح معوض أن هذا الدور يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي لـوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لربط المخرجات البحثية بالصناعة، وتطبيقاً لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) التي تضع البحث العلمي والابتكار في صدارة محاور التنمية الشاملة، مشددا على أن تمكين المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار لم يعد مجرد خيار، بل هو ضرورة استراتيجية لبناء اقتصاد المعرفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، معرباً عن فخر المركز بالنماذج العلمية النسائية التي استطاعت تقديم حلول مبتكرة لمشكلات الصناعة والمجتمع، ومؤكداً استمرار المركز في دعم الشراكات الوطنية والدولية لترجمة الأبحاث العلمية إلى مشروعات اقتصادية وتنموية ذات قيمة مضافة.

ومن جانبها، أعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بالتواجد في رحاب المركز القومي للبحوث، الصرح العلمي الوطني العريق، مشيرة إلى أن مصر تمتلك قاعدة قوية من العالمات والباحثات اللاتي استطعن وضع اسم مصر على خريطة العلم الدولية والحصول على تقدير رفيع من مؤسسات علمية عالمية، موضحة أن الدولة المصرية تولي اهتماماً بالغاً بالاستثمار في المعرفة والابتكار وفق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، مشددة على أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية لدعم الباحثات ورائدات الأعمال.

وأشاد الدكتور عماد حسن، القائم بأعمال أمين عام المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بتنظيم هذا المنتدى الدولي الاستثنائي، مؤكداً حرص المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية على دعم وتطوير منظومة البحث العلمي في كافة الجهات التابعة، وتوفير كافة الإمكانيات والبيئة التنافسية الملائمة للعالمات والباحثات المصريات لإبراز قدراتهن الابتكارية، مشيرا إلى أن التنسيق المستمر والتكامل بين المراكز والمعاهد البحثية يعزز من كفاءة تسويق المخرجات البحثية وتوجيهها نحو خدمة خطط التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

كما أكد المشاركون في المنتدى على أهمية الشراكة وتكامل الأدوار، حيث أوضحت الأستاذة الدكتورة أمل أمين أن المنتدى يمثل منصة دولية تعزز دور دبلوماسية العلوم والتعاون عابر الحدود بين المبتكرين في 92 دولة، فيما أشار الأستاذ الدكتور أحمد يوسف إلى حرص معهد بحوث الصناعات الكيماوية على ربط البحث الكيميائي بالتطبيقات الصناعية وريادة الأعمال.

وثمنت الدكتورة هبة جابر، المسؤولة الإقليمية للبحث والابتكار بوفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، مستوى التعاون العلمي القائم وأهمية دعم الباحثات الشابات،

بينما أشار السيد أدريان ديلامار-ديبوتفيل، الرئيس الدولي لقطاع الأدوية بشركة سانوفي، إلى حرص القطاع الخاص على الشراكة مع المؤسسات البحثية الكبرى كـالمركز القومي للبحوث لتحويل الأفكار والبحوث إلى حلول صحية وصيدلانية ملموسة.

وتستمر أعمال المنتدى على مدار ثلاثة أيام متضمنة مجموعة من الجلسات الحوارية والنقاشات العلمية المتقدمة التي تناقش العلاقة بين العلوم وصناعة القرار والحوكمة، إلى جانب محاور متعددة تغطي العلوم الطبية والبيولوجية، والعلوم الزراعية، وهندسة المواد والطاقة، وتغيرات المناخ، والاقتصاد والعلوم السياسية، والآثار، على أن يختتم أعماله بإصدار توصيات علمية تستهدف تعزيز مشاركة المرأة في الابتكار ودعم الأجيال الجديدة من الباحثات.

وفي ختام الفعالية، شهد المنتدى تكريم كل من الأستاذ الدكتور ممدوح معوض والمستشارة أمل عمار وإهدائهما دروع التكريم من القائمين على المنتدى تقديرًا لرعايتهما الكريمة ودعمهما المتواصل لحركة البحث العلمي وتمكين المرأة، كما شهد د. معوض والمستشارة أمل عمار تكريم 25 عالمة وعالماً وإهداءهم دروع التكريم، تقديرًا لإسهاماتهم العلمية المتميزة وما قدموه من جهود بحثية بارزة لخدمة المجتمع ودعم مسيرة البحث العلمي.