«الوليلي» تواجه «الطيب» في نصف نهائي أمريكا المفتوحة للإسكواش

تأهلت رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة، والمنتخب الوطني، رفقة زميلتها بالنادي نور الطيب إلى الدور نصف النهائي من بطولة أمريكا المفتوحة، والتي تقام في فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 5 إلى 12 أكتوبر الجاري.

وجاء تأهل "الوليلي" المصنفة الأولى عالميًا، بعد إقصاء الإنجليزية سارة جين بيري، بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: (11-3، 11-5، 11-4).

وفي مباراة أخرى بدور الـ 8، حسمت نور الطيب المصنفة الثالثة على العالم، تأهلها لنصف النهائي بعد الفوز على مواطنتها روان العربي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: (11-6، 11-2، 11-7).

وفي نهائي مبكر، تلتقي رنيم الوليلي مع نور الطيب في الدرو نصف النهائي، غدًا الجمعة.

تُعد بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، هي ثاني البطولات البلاتينية في الموسم الحالي بعد بطولة سان فرانسيسكو وأحد أكبر 8 بطولات في اللعبة، وتُقدّر قيمة جوائزها المالية 185,500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

يُذكر أن نور الطيب حصدت بطولة الصين الدولية مطلع سبتمبر الماضي، على حساب رنيم الوليلي، وثأرت "رنيم" من مواطنتها وتوجت بلقب بطولة سان فرانسيسكو، التي أقيمت نهاية الشهر ذاته، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتسعى اليوم الخميس، نوران جوهر، لاعبة وادي دجلة، والمصنفة الثالثة عالميًا، للتأهل للدور نصف النهائي، حين تواجه الويلزية تسيني إيفانز.