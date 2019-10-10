 أوغلو: عملية «نبع السلام»لن تتجاوز أكثر من 30 كلم داخل سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أوغلو: عملية «نبع السلام»لن تتجاوز أكثر من 30 كلم داخل سوريا

مولود تشاووش أوغلو
مولود تشاووش أوغلو
د ب أ
نشر فى : الخميس 10 أكتوبر 2019 - 7:15 م | آخر تحديث : الخميس 10 أكتوبر 2019 - 7:15 م

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مساء اليوم الخميس أن العملية العسكرية التركية"نبع السلام" بشمال سورية لن تمتد لأكثر من 30 كلم داخل الأراضي السورية.


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