أوغلو: عملية «نبع السلام»لن تتجاوز أكثر من 30 كلم داخل سوريا

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أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مساء اليوم الخميس أن العملية العسكرية التركية"نبع السلام" بشمال سورية لن تمتد لأكثر من 30 كلم داخل الأراضي السورية.