رئيس حكومة بافاريا: في طريقنا نحو الزيادة الأُسيَّة في عدد إصابات كورونا

دعا ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، الناس في ألمانيا إلى الاستمرار في توخي الحذر من أجل منع حدوث إغلاق ثان في البلاد.

وخلال الجمعية العامة لنساء التحالف المسيحي، قال زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، اليوم السبت:" للأسف نحن في طريقنا نحو الزيادة الأُسيَّة (في عدد حالات الإصابة)، والتحدي كبير جدا جدا ولاسيما في المدن الكبرى".

وأوضح زودر أن السبب في ذلك يرجع إلى السلوك المتهور وتراخي الانضباط في الالتزام بقواعد النظافة الصحية والتباعد المكاني".

يشار إلى أن العديد من البلديات في ألمانيا تسجل في الوقت الراهن أعدادا مرتفعة من الإصابات، بينها مدن كبرى مثل برلين وفرانكفورت وبريمن.

ويعد الوصول بمعدل الإصابات الجديدة إلى حد 50 حالة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام، معيارا حرجا لتطور العدوى.

وبحسب البيانات الصادرة عن معهد روبرت كوخ صباح اليوم، وصل عدد الإصابات الجديدة في ألمانيا إلى 4721 حالة في غضون 24 ساعة.

واعتبر زودر ان تقييم الوضع المستند على عدد أَسِرَّة المستشفيات التي يشغلها مرضى كوفيد-19، هو طريق خاطئ للتقييم " إذا امتلأت المستشفيات، سيكون قد فات الآوان"، وقال إن الأعداد الحالية تعكس الوضع قبل أسبوعين، مرجحا أن تكون الأعداد في الوقت الراهن أعلى بكثير.

وأضاف أن المستشفيات في إسبانيا و في فرنسا عادت للامتلاء مرة أخرى.