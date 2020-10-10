روسيا وبيلاروس تجريان محادثات بشأن إمدادات النفط والغاز

كشف وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، عن إجراء حوار"نشط" بين بلاده وبيلاروس حول أسعار وكميات إمدادات النفط والغاز.

وقال نوفاك في مقابلة مع التليفزيون الرسمي، اليوم السبت، وأوردتها وكالة انترفاكس إنه بينما تتواصل المحادثات بين موسكو ومينسك حول أسعار الغاز، ستكون إمدادات النفط الخام قائمة على اساس قواعد السوق، مع الأخذ في الاعتبار أن عمليات التسليم إلى بيلاروس لا تشمل رسوم التصدير.

كانت شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم، ذكرت في وقت سابق أنها مستعدة لمناقشة شروط إمدادات الغاز الطبيعي لعام 2021 إلى الدولة المجاورة بمجرد أن تغطي بيلاروس ديونها للشركة ، والتي بلغت 328 مليون دولار في سبتمبر.

وفي الشهر الماضي، قال وزير المالية الروسي أنتون سيلوانوف إن بيلاروس تستطيع استخدام قرض قيمته 500 مليون دولار من صندوق التنمية الأوراسي بقيادة روسيا لسداد الديون.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، زودت غازبروم بيلاروس ب3ر20 مليار متر مكعب في عام 2019.

وعلى مدى العامين الماضيين، أمدت روسيا سنويا بيلاروس بـ24 مليون طن من النفط الخام، منها 18 مليون طن لمصافي البلاد، وعادة ما يتم تخصيص الباقي لإعادة التصدير، مما يوفر إيرادات إضافية لميزانية بيلاروس عبررسوم التصدير.