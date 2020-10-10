أكد محمود العسال المستشار القانوني لنادي الزمالك، أنه لم يتقدم بطعن على قرار اللجنة الأولمبية بإيقاف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، لمدة 4 سنوات، مشيرًا إلى أنه سيطعن أمام محكمة القضاء الإداري.
وقال العسال، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "النهار": "لم يتم التقدم بطعن وننتظر قرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة".
وأضاف: "لا نعترف بإيقاف مرتضى منصور من اللجنة الأولمبية وسنقدم طعن في محكمة القضاء الإداري الأسبوع المقبل".
وواصل: "كل ما يتردد بشأن تنفيذ القرار أو اتخاذ أي توابع بسببه أمر عار تمامًا عن الصحة".
وتابع: "لم يتم تغيير أو إلغاء توقيعات مرتضى منصور وكل ما يثار عن هذا الأمر ليس له أساس من الصحة، ولا أعرف أسباب انتشار تلك الأنباء الكاذبة".
وأردف: "نتخذ ونسلك كل السبل القانونية من أجل الطعن على القرار وإنهاء تلك الأزمة".
واختتم: "رئيس الزمالك لن يرافق بعثة الفريق إلى المغرب وهو لم يسافر طوال الفترة الماضية".