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أكد محمود العسال المستشار القانوني لنادي الزمالك، أنه لم يتقدم بطعن على قرار اللجنة الأولمبية بإيقاف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، لمدة 4 سنوات، مشيرًا إلى أنه سيطعن أمام محكمة القضاء الإداري.

وقال العسال، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "النهار": "لم يتم التقدم بطعن وننتظر قرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة".

وأضاف: "لا نعترف بإيقاف مرتضى منصور من اللجنة الأولمبية وسنقدم طعن في محكمة القضاء الإداري الأسبوع المقبل".

وواصل: "كل ما يتردد بشأن تنفيذ القرار أو اتخاذ أي توابع بسببه أمر عار تمامًا عن الصحة".

وتابع: "لم يتم تغيير أو إلغاء توقيعات مرتضى منصور وكل ما يثار عن هذا الأمر ليس له أساس من الصحة، ولا أعرف أسباب انتشار تلك الأنباء الكاذبة".

وأردف: "نتخذ ونسلك كل السبل القانونية من أجل الطعن على القرار وإنهاء تلك الأزمة".

واختتم: "رئيس الزمالك لن يرافق بعثة الفريق إلى المغرب وهو لم يسافر طوال الفترة الماضية".