وزير خارجية أرمينيا يتحدث عن دور بوتين في اتفاق الهدنة مع أذربيجان

أشاد وزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكانيان، في مقابلة تلفزيونية، بالدور الخاص المتميز الذي لعبته روسيا، في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قره باغ، وذلك نقلًا عن موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وقال الوزير: «أريد أن أؤكد بشكل خاص على دور روسيا والرئيس الروسي. لقد بذل بوتين جهودا شخصية، كما وقادة الدول الأخرى، لكننا اجتمعنا في موسكو في محاولة للحصول على نتيجة عملية حقيقية، من الحوار الذي جرى بشكل منفصل بين رئيس روسيا الاتحادية من جهة ورئيس وزراء أرمينيا ورئيس أذربيجان من جهة أخرى».

وأعرب مناتساكانيان، عن أمله في أنه بعد الساعة الثانية عشر ظهرًا سيكون من الممكن وقف «هذا التحدي الجدي الخطير، والوضع الذي يهدد المواطنين»، وفقًا لتعبيره.

وبعد أكثر من 10 ساعات من محادثات السلام في موسكو أجراها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مع نظيريه الأذربيجاني والأرميني، أعلن لافروف صباح اليوم السبت أن أذربيجان وأرمينيا اتفقتا على وقف إطلاق النار في نزاعهما حول منطقة ناجورنو كاراباخ.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن الدولتين ستستغلان وقف إطلاق النار لتبادل الأسرى واستعادة القتلى، وأن محادثات السلام سوف تستمر تحت رعاية ما يسمى بمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.