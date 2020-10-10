مستشار النمسا: تنظيم السياحة الشتوية في البلاد بطريقة تجعلها آمنة

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أعلن المستشار النمساوي زباستيان كورتس، أن السياح سيكونون بأمان في النمسا في فصل الشتاء المقبل.

وقال السياسي المحافظ للنسخة الإلكترونية من صحيفة بيلد اليومية الألمانية يوم الجمعة: "سيتم تنظيم السياحة الشتوية في النمسا بطريقة تجعلها آمنة".

ووصف تحذيرات السفر بأنها "تحد"، لكنه أشار إلى الضيوف من ألمانيا سيكونون موضع ترحيب.

وقد أصدرت العديد من الدول، ومن بينها ألمانيا تحذيرات سفر إلى فيينا ومناطق نمساوية أخرى، مما أثار مخاوف بشأن صناعة السياحة الحيوية في النمسا خلال موسم التزلج القادم.

وللسيطرة على الوضع، فرضت الحكومة سياسات أكثر صرامة لارتداء الكمامات وقيودا على المناسبات الخاصة.