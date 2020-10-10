وزارة الصحة السورية: تسجيل 3 وفيات و57 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فضلا عن تسجيل ثلاث حالات وفاة في مناطق سيطرة الحكومة السورية.

وقالت وزارة الصحة السورية، في بيان لها اليوم السبت، تلقت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" نسخة منه، إنه تم "تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 15 في محافظة حلب و13 في دمشق و12 في حمص، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 4673، وتسجيل شفاء 36 حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1271".

وأشار بيان وزارة الصحة السورية إلى تسجيل وفاة 3 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 221.

أما في مناطق شمال غرب سوريا الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، فقد أعلن مخبر الترصد الوبائي في بيان له اليوم تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد المصابين في تلك المناطق إلى 1661 حالة، فضلا عن تسجيل شفاء 22 حالة.