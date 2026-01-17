مراد منير يطلق البرومو الرسمي لعرضه الغنائي الاستعراضي ابن الأصول

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أطلق المخرج مراد منير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، البرومو الرسمي لعرضه المسرحي الغنائي الاستعراضي "ابن الاصول"، والمقرر افتتاحه في 29 يناير الجاري على مسرح ميامي بمنطقة وسط البلد.

تدور أحداث العرض حول حكاية شاب فقير ورث فجأة من والده، الذي لم يره طوال حياته، 14 مليار دولار.

ويجري المخرج مراد منير خلال الأيام الجارية بروفات مكثفة لعرضه المسرحي الجديد "ابن الأصول"، من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بقيادة الفنان ياسر الطوبجي، التابعة لقطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

العرض بطولة ميرنا وليد ومصطفى شوقي ومحمود عامر وحسّان العربي وليلى مراد ويوسف مراد وحامد سعيد ورشا فؤاد وعبير مكاوي ونور العزيز ومحمود عوض، ومن تأليف وإخراج مراد منير.

والاستعراضات ضياء شفيق، والموسيقى أحمد الناصر، والديكور الدكتور حمدي عطية، والأزياء نورهان عوض، والإضاءة محمود الحسيني «كاجو»، والمخرج المنفذ مجدي عبيد.



