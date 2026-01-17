 رامز جلال يخطف الأضواء في Joy Awards بإطلالة غريبة.. ومفاجآت لبرنامج المقالب في رمضان - بوابة الشروق
السبت 17 يناير 2026 8:43 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

رامز جلال يخطف الأضواء في Joy Awards بإطلالة غريبة.. ومفاجآت لبرنامج المقالب في رمضان

أحمد فاروق ومصطفى الجداوي
نشر في: السبت 17 يناير 2026 - 8:31 م | آخر تحديث: السبت 17 يناير 2026 - 8:31 م

لفت الفنان رامز جلال الأنظار خلال دخوله على السجادة الحمراء في حفل Joy Awards، مرتديًا بدلة زرقاء مع قناع أبيض على وجهه يحتوي على أسنان مدببة، مستوحى من قناع المطرب توليت، ما أضفى لمسة غريبة ومميزة على ظهوره.

وكشف رامز جلال عن خططه لرمضان المقبل، موضحًا أنه سيقدم في برنامج المقالب السنوي ما يشبه "سواد جيم"، وليست اللعبة الشهيرة «سكواد جيم»، مضيفًا أنه حتى الآن شهد البرنامج 3 حالات إصابة ضمن الأحداث، كاشفًا عن الجانب المثير والتحديات الكبيرة التي يواجهها في تنفيذ المقالب.

وتشهد نسخة «جوي أوورد» هذا العام حضور مجموعة من النجوم العالميين، وهم: ميلي بوبي براون، وجيرمي رينر، وفورست ويتكر، ومريم أوزرلي، وبينار دينيز، وبيتر منساه، وأوسكار إسحاق، وريتشارد شيفر، وشوكرو نجاتي شاهين، وترافيس فيميل، وتوبا بويوكستون، ورون إيلي كوهين، وميلي بوبي براون، وبشرى ديفيلي، وباريش أردوتش، وألكسندر لودفيج، وألفي آلن، وأرون هيلبينج، ولي كونغ جاي، ولي بيونغ هون، ولوك أرنولد، وليز متشيل، ومكسيم ألكسندر، وجيرمي بيفين، وروبي ويليامز، وكان أورجنجي أوغلو، وجيرمي رينر، وهنري جي إم جونز، وكارولين شوفيل، وفورست ويتكر، وساول ألفاريز، ودجيمور هونسو، وهاندة أرتشيل، وهيدز غراهام، وهازل كايا، وشاه روخ خان، وخالد أرغنتش.

اخبار متعلقة


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك