لفت الفنان رامز جلال الأنظار خلال دخوله على السجادة الحمراء في حفل Joy Awards، مرتديًا بدلة زرقاء مع قناع أبيض على وجهه يحتوي على أسنان مدببة، مستوحى من قناع المطرب توليت، ما أضفى لمسة غريبة ومميزة على ظهوره.

وكشف رامز جلال عن خططه لرمضان المقبل، موضحًا أنه سيقدم في برنامج المقالب السنوي ما يشبه "سواد جيم"، وليست اللعبة الشهيرة «سكواد جيم»، مضيفًا أنه حتى الآن شهد البرنامج 3 حالات إصابة ضمن الأحداث، كاشفًا عن الجانب المثير والتحديات الكبيرة التي يواجهها في تنفيذ المقالب.

وتشهد نسخة «جوي أوورد» هذا العام حضور مجموعة من النجوم العالميين، وهم: ميلي بوبي براون، وجيرمي رينر، وفورست ويتكر، ومريم أوزرلي، وبينار دينيز، وبيتر منساه، وأوسكار إسحاق، وريتشارد شيفر، وشوكرو نجاتي شاهين، وترافيس فيميل، وتوبا بويوكستون، ورون إيلي كوهين، وميلي بوبي براون، وبشرى ديفيلي، وباريش أردوتش، وألكسندر لودفيج، وألفي آلن، وأرون هيلبينج، ولي كونغ جاي، ولي بيونغ هون، ولوك أرنولد، وليز متشيل، ومكسيم ألكسندر، وجيرمي بيفين، وروبي ويليامز، وكان أورجنجي أوغلو، وجيرمي رينر، وهنري جي إم جونز، وكارولين شوفيل، وفورست ويتكر، وساول ألفاريز، ودجيمور هونسو، وهاندة أرتشيل، وهيدز غراهام، وهازل كايا، وشاه روخ خان، وخالد أرغنتش.