حرائق ضخمة تلتهم مناطق حرجية واسعة في سوريا ولبنان

تلتهم حرائق ضخمة منذ يومين مساحات واسعة من أحراج سوريا ولبنان، وقد اقتربت في بعض المناطق من منازل المواطنين من دون أن تتمكن فرق الإطفاء من إخمادها جميعها حتى الآن.

ومنذ صباح اليوم السبت، يبث التلفزيون الرسمي السوري مشاهد من مناطق الحرائق، حيث قال إن فرق الإطفاء تواصل العمل على إخمادها، وقد امتدت على مئات الهكتارات في أرياف محافظات اللاذقية وطرطوس في الغرب وحمص في الوسط، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتحدث وزير الزراعة محمد حسان قطنا، مساء أمس الجمعة، في مقابلة مع إذاعة "شام إف إم" المحلية عن "45 حريقا في اللاذقية و33 في طرطوس، وأخرى في حمص".

ورجح أن تكون هذه المرة الأولى التي تشهد فيها سوريا "هذا العدد من الحرائق في يوم واحد".

وقال فوج إطفاء اللاذقية، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نحن أمام أكبر سلسلة حرائق شهدتها محافظة اللاذقية على مر السنين".

وأعلنت وزارة الصحة السورية، السبت، عن 70 حالة اختناق راجعت مشافي محافظة اللاذقية، بعدما كانت أفادت أمس الجمعة عن حالتي وفاة في اللاذقية "جراء الحروق الشديدة".

وأشارت الوزارة إلى أنه تم اخلاء أحد مستشفيات بلدة القرداحة، مسقط رأس عائلة الرئيس السوري بشار الأسد، من المرضى بعد وصول النيران إلى محيطها.

كما وصلت النيران في القرداحة إلى مبنى مستودعات المؤسسة العامة للتبغ (الريجة)، وفق وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، التي نقلت عن رئيس دائرة التخزين مرتضى ناصر قوله إن "الحريق أسفر عن أضرار كبيرة بـ4 مستودعات لتخزين التبغ".

وأشار إلى انضمام سيارة إطفاء روسية لإخماد الحريق في المستودعات.

ودفعت الحرائق أيضا بعائلات عدة للنزوح بعد اقتراب النيران من منازلها، وفق ما قال رئيس منظومة الإسعاف السريع في المحافظة لؤي سعيد لإذاعة محلية.

وأفادت "سانا" عن احتراق منازل في مدينة بانياس في محافظة طرطوس، وأشارت إلى تمكن فرق الإطفاء من إخماد بعض الحرائق في حمص.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو تظهر الحرائق مرفقة بوسم "سوريا تحترق". وانتشرت كذلك مناشدات لأهالي يطلبون المساعدة.

واعتبر وزير الزراعة أن "درجات الحرارة والرياح ساهمت باشتعال الحرائق" من دون أن يحدد أسباب اندلاعها.

وفي لبنان المجاور، اندلع منذ الخميس أكثر من 100 حريق في أحراج عدة في جنوب وشمال وشرق البلاد ومنطقة الشوف الجبلية، وفق ما أفاد مدير العمليات في الدفاع المدني جورج أبو موسى.

وقال أبو موسى: "استنفدنا 80% من قوتنا، وقد استخدمنا تقريبا كل مراكزنا في لبنان، الوضع جنوني، الحرائق في كل مكان".

وأوضح أنه تم إخماد الجزء الأكبر من الحرائق، مشيراً إلى أن بضعة حرائق ضخمة ما زالت مندلعة في منطقتي الشوف وعكار "يصعب الوصول إليها" وتشارك الطوافات العسكرية في إخمادها.

واعتبر أن "الرياح والحرارة تساعد على انتشار الحرائق" من دون أن يتمكن من تحديد سبب نشوبها.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن طوافات الجيش تعمل منذ الصباح على إخماد الحرائق في عدة قرى من منطقة المتن الأعلى، مشيرة إلى أن الحرائق "أتت على مساحات شاسعة من أشجار الصنوبر المثمر والتي تعتبر من أهم المداخيل المالية لأهالي المنطقة".

وفي أكتوبر 2019، التهمت حرائق ضخمة مساحات حرجية واسعة في لبنان وحاصرت مدنيين في منازلهم وسط عجز السلطات التي تلقت دعماً من دول عدة لإخمادها.

وكتب الخبير البيئي بول ابي راشد على صفحته على "فيسبوك": "منذ حرائق 2019 حتى حرائق 2020، لم يحاسب مسؤول واحد مقصر في واجباته لتجهيز البلديات والقرى التي يوجد فيها مناطق حرجية يجب حمايتها".