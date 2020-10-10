إيران ترحب بوقف الأعمال العدائية في ناغورنو كاراباخ كخطوة نحو السلام

رحب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم السبت بوقف الأعمال العدائية في قره باغ بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا، واصفًا إياه بأنه خطوة نحو السلام.

وقال في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح السبت، «إننا نحث جارتينا أرمينيا وأذربيجان على المشاركة في حوار مبدئي يقوم على احترام القانون الدولي وسلامة الأراضي»، معربًا عن تقديره لجهود روسيا البناءة.

وبعد أكثر من 10 ساعات من محادثات السلام في موسكو أجراها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مع نظيريه الأذربيجاني والأرميني، أعلن لافروف صباح اليوم السبت أن أذربيجان وأرمينيا اتفقتا على وقف إطلاق النار في نزاعهما حول منطقة ناجورنو كاراباخ.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن الدولتين ستستغلان وقف إطلاق النار لتبادل الأسرى واستعادة القتلى، وأن محادثات السلام سوف تستمر تحت رعاية ما يسمى بمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.