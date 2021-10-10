رئيس مجلس السيادة السوداني يبحث مع مسؤول أممي تحديات الفترة الانتقالية

بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم السبت، مع فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس)، الأوضاع بالبلاد والتحديات التي تواجه الفترة الانتقالية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سونا).

وقال فولكر في تصريح صحفي إن لقاءه مع رئيس مجلس السيادة يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي أجراها مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك وعدد من أعضاء مجلس السيادة مبينا أنه سيلتقي أيضا مع قوى الحرية والتغيير.

وأضاف فولكر أن كل هذه اللقاءات تهدف إلى ضرورة التركيز على القضايا الموضوعية والحقيقية أمام عملية الانتقال في السودان.

وأوضح فولكر أن اللقاء مع رئيس مجلس السيادة تناول العلاقة بين المكونين المدني والعسكري بجانب الأوضاع في شرق السودان. وقال إن اللقاء أكد ضرورة معالجة قضية الشرق باعتبارها قضية وطنية يجب النظر إليها بعين الاعتبار.

وأضاف رئيس بعثة يونيتامس أن اللقاء تناول أيضا مسودة خارطة الطريق للقضايا العالقة بشأن ما تبقى من المرحلة الانتقالية وضرورة الحوار الشامل والكامل بين الأطراف السياسية والاتفاق على خارطة طريق مشتركة.