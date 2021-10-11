صربيا: رفض أوروبا إبرام اتفاقيات طويلة الأمد مع روسيا لاستيراد الغاز أحد أسباب أزمة الطاقة

أعرب الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، عن امتنانه لروسيا لضمان أمن الطاقة في بلاده، موضحا أن أحد أسباب أزمة الطاقة في أوروبا هو رفض الأخيرة إبرام اتفاقيات طويلة الأمد مع روسيا لاستيراد الغاز الروسي.

وقال فوتشيتش، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في بلجراد: "نحن ممتنون بشكل خاص إلى روسيا لمساعدتها في الحفاظ على استقرار وأمن الطاقة في بلادنا"، بحسب ما أفادت به وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشار فوتشيتش، إلى أن سبب أزمة الطاقة وفق تقديراته، هو الرهان الخاطئ على الطاقة الخضراء، ورفض أوروبا إبرام اتفاقيات طويلة الأمد مع روسيا لاستيراد الغاز الروسي.

وقال الرئيس الصربي، إنه يعتقد أن أزمة الطاقة في أوروبا قد تستمر من سته أشهر إلى عامين، مضيفا: "هذه الأزمة لن تحل من تلقاء نفسها، لن تحل الأزمة خلال الأشهر الستة المقبلة، وأخشى أنها يمكن أن تستمر لمدة عامين".

وأضاف: "لقد شكرت الرئيس بوتين عبر وزير الخارجية سيرجي لافروف على دعمه في العديد من القضايا وأعربت عن أملي في أن يكون لدي الفرصة للقاء الرئيس الروسي قبل نهاية العام والحديث عن جميع المسائل المتعلقة بعلاقاتنا المشتركة"، معربا عن أمله في أن تحظى بلاده بأفضل أسعار للغاز في أوروبا بمساعدة روسيا.

وتعد روسيا حاليا هي المورد الوحيد للغاز الطبيعي إلى صربيا، التي استوردت أكثر من ملياري متر مكعب من الغاز الروسي، عبر خط أنابيب يمر عبر أوكرانيا والمجر.