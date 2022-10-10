طارق الشناوي: أقبل أغاني المهرجانات وأرفض الإسفاف

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إنه لا يعارض أغاني المهرجانات، مؤكدا أن التاريخ مليء بالأغنيات التي وصفها بالرديئة، ممتدة منذ نشأة الأغنية العربية.

وأوضح خلال لقاء في برنامج "العنيدة"، عبر قناة "الشمس"، مساء اليوم الأحد، أن أهمية أغاني المهرجانات تظهر في الأعراس والمناسبات السعيدة، مضيفا: "أنا ضد الإسفاف وخدش الحياء".

وعلق: "البضاعة الرديئة تزاحم الأغاني الجيدة"، مؤكدًا اندثار الأغاني الرديئة.

وأشار إلى ذكاء الفنان عمر دياب في اختيار كلمات أغنياته القريبة لثقافة الشارع المصري، مازحًا "عمرو دياب شاطر في اختيار أغانيه، مستمدها من حكم التكاتك ".