المفوضية الأوروبية تمدد قواعد الحماية للفارين من الحرب الأوكرانية

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أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، تمديد إجراءات الحماية الطارئة لإيواء الأشخاص الذين فروا من الحرب في أوكرانيا حتى آخر مارس 2024.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية يلفا يوهانسن في مؤتمر صحفي إن القصف الروسي لكييف صباح اليوم الإثنين يظهر "مدى أهمية دعمنا وتضامنا مع أوكرانيا والأوكرانيين".

ومنح الاتحاد الأوروبي للأوكرانيين الذين فروا إليه بعد الغزو الروسي، الحماية الفورية بعدما تبنت الدول الأعضاء بالتكتل قواعد طارئة مؤقتة لحالات التدفق الجماعي للأشخاص لما يصل إلى عام، مع إمكانية التمديد لما إجماليه عامين.

والمقترح مصمم لتجنب الإجراءات الوطنية المطولة لطلب اللجوء المطلوبة للنظر في طلبات الأعداد الكبيرة من الأشخاص النازحين. وقالت يوهانسن إن دول الاتحاد الأوروبي لا تحتاج إلى الموافقة على التمديد.

وعلاوة على ذلك، يحق للأشخاص قيد الحماية المؤقتة الحصول على إعانات اجتماعية وسكن وتعليم وتصاريح عمل، بين أشياء أخرى.

وأعلنت مفوضة شؤون العدل الأوروبية أن 2ر4 مليون أوكراني يحصلون حاليا على الحماية في التكتل.

وتستضيف بولندا أغلب الأشخاص النازحين من أوكرانيا حيث لديها 4ر1 مليون شخص مسجل، بحسب بيانات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.