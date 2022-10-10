أبو شقة يُحيل تعويضات المقاولات والمنشآت غير المرخصة للجان المختصة بالشيوخ

أحال المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، اليوم، عددا من الرسائل الواردة من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس إلى اللجان النوعية للمجلس.

وجاء ضمن الرسائل التي أحالها أبو شقة، خلال رئاسته للجلسة العامة، مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعويضات لعقود المقاولات وهو القانون الصادر برقم 84 لسنة 2017 إلى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال مشروع قانون لتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها وتم إحالتها إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتضمنت الإحالات مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون الخاص بتنظيم الاتصالات وهو القانون الصادر برقم 10 لسنة 2003، وأحاله وكيل المجلس إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.