ضبط 50 ألف لتر مواد بترولية قبل بيعها في السوق السوداء بالقليوبية

تمكنت مباحث التموين في مديرية أمن القليوبية، من ضبط محطة تموين سيارات يبيع مالكها المواد البترولية في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي مستوليًا على الدعم، وتحفظت الأجهزة الأمنية على ٥٠ ألف لتر بنزين وسولار، وتولت الجهات المختصة التحقيق.



وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث التموين في القليوبية يفيد قيام حملة تموينية مكبرة استهدفت محطات الوقود ومستودعات ألغاز، وأسفرت عن ضبط مالك محطة لتموين السيارات بمحافظة القليوبية لتجميعه 50000 لتر مواد بترولية بنزين وسولار للإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي مستوليا على الدعم المقرر.



كما تم ضبط مالك مستودع اسطوانات بوتاجاز؛ لعدم انتظام القيد بالسجل وعدم إثبات الكميات الواردة إليه وتصرفه في كمية قدرها 23700 اسطوانة بوتاجاز صغيرة وكبيرة الحجم باعها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي مستوليا على الدعم المقرر.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيقات.