تنعقد الجلسات الختامية للمؤتمر السابع والثلاثين بكلية الطب بجامعة طنطا يوم الأربعاء المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعنوان Advanced Medicine and Artificial Intelligence ، لتكريم المشاركين بالمؤتمر والرواد والأساتذة والأساتذة المساعدين، الذين تمت ترقيتهم، وذلك فى إطار احتفال جامعة طنطا بيوبيلها الذهبي ومرور 50 عاماً على إنشائها.

أكد محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، على حرص الجامعة الدائم على عقد المؤتمرات العلمية باعتبارها منصة تجمع الباحثين من مختلف أنحاء العالم لتبادل الخبرات والتباحث حول أحدث ما توصل إليه العلم، مشيراً أن مؤتمر كلية الطب ضم 44 جلسة علمية، و14 ورشة عمل، فى كافة التخصصات الطبية بمشاركة خبراء وأطباء وباحثين دوليين.

أشاد رئيس الجامعة بدور كلية الطب فى دعم منظومة البحث العلمي والطبي بالجامعة بمشاركة أساتذتها ذوى الكفاءة العلمية والطبية، مثمناً الجهود التى بذلتها إدارة الكلية فى التجهيز للمؤتمر وخلال فترة انعقاد الجلسات العلمية.

من جانبه أوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الجلسات العلمية شهدت مشاركات كثيفة من باحثين وعلماء من كلية الطب بجامعة طنطا والجامعات المصرية لمناقشة أحدث ما توصل إليه العلم فى مجال العلوم الطبية والتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي فى المجال الطبي، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى.