البر الرئيسي الصيني يسجل 373 إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الاثنين، أن البر الرئيسي الصيني سجل خلال اليوم السابق 373 إصابة جديدة مؤكدة، محلية العدوى، بمرض كوفيد-19، بينها 119 في منطقة منغوليا الداخلية و 70 في شينجيانج.

وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل إجمالي 1566 إصابة محلية جديدة، دون أعراض، بحسب ما أوردته اليوم وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وغادر إجمالي 166 مريضا بكوفيد-19 المستشفيات بعد تعافيهم من المرض في البر الرئيسي الصيني أمس الأحد، مما يزيد إجمالي الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم من المرض إلى 244 ألفا و463 شخصا.

ولم تسجل حالات وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني، أمس الأحد، بينما تسبب المرض في وفاة ما إجماليه 5226 شخصا.