رحلة خاصة ثانية للخطوط الجوية السويسرية لإجلاء رعايا من تل أبيب

تعتزم شركة الخطوط الجوية السويسرية تسيير رحلة خاصة ثانية من تل أبيب غدا الأربعاء، لإعادة مواطنين سويسريين من إسرائيل وسط أعمال العنف في البلاد.

وذكرت الخطوط الجوية السويسرية اليوم الثلاثاء أن الرحلة، التي ستقل مواطنين سويسريين فقط، تحظى بدعم من وزارة الخارجية السويسرية، ومن المقرر أن تغادر تل أبيب مساء غد الأربعاء.

وكانت رحلة سويسرية أولى قد غادت تل أبيب في وقت سابق اليوم الثلاثاء، وقد كان هناك طلبا كبيرا على الرحلة التي تم حجز كل مقاعدها سريعا.

وأوضحت شركة الخطوط الجوية السويسرية، إن هذه الرحلات لا يمكن حجزها إلا من خلال خط ساخن خصصته وزارة الخارجية السويسرية للمواطنين السويسريين المسافرين في إسرائيل.

وقد علقت الخطوط الجوية السويسرية، مثلها في ذلك مثل العديد من شركات الطيران الأخرى، الرحلات التجارية من وإلى إسرائيل في ظل استمرار أعمال العنف.

يذكر أن شركة الطيران ومقرها زيورخ تابعة لمجموعة لوفتهانزا الألمانية.