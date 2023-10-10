مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت: الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية خطير للغاية

قال أحمد سنجاب مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إنّ هناك تعزيزات عسكرية في القطاع الغربي للحدود اللبنانية الجنوبية والمناطق الإسرائيلية، بالقرب من الحدود اللبنانية هناك.



وأضاف خلال إفادة له على الهواء، أن هناك عددًا من القوات الراجلة ودوريات تسير في هذه المناطق المطلة على الحدود اللبنانية الفلسطينية، لافتًا إلى أن الجنود الإسرائيليين متواجدون على أبراج المراقبة بجانب الكاميرات المنتشرة على الأبراج ذاتها، التي تعمل بشكل ملحوظ.

ولفت إلى وجود حالة من الاستنفار الأمني لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من السياج الإسمنتية، منوهًا أن «الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية خطير للغاية».

وأوضح أن قوات يونيفيل رصدت إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، كما شهدت المنطقة نفسها تسللا لمسلحين إلى داخل إسرائيل وتسببت في مشكلة، قائلًا إن هناك عمليات تمشيط من قوات يونيفيل لكن المساحات شاسعة.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية أن هناك حالة من الاستنفار الأمني أيضًا داخل الأراضي اللبنانية، وتحديدًا في المناطق القريبة من الحدود اللبنانية الفلسطينية، بجانب تيسير دوريات لبنانية تسير على الشريط الحدودي، ودوريات تجوب القرى والمناطق؛ تحسبًا لأي عمليات أو صواريخ تطلق منها أو حتى أي أمور تثير التوتر مرة أخرى.

https://www.youtube.com/watch?v=-cDfO1ztpjY&ab_channel=AlQAheraNews