أوليفر كان مندهش من انتقاد أولي هونيس له

أعرب أوليفر كان الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني عن دهشته من الانتقادات التي وجهها له أولي هونيس الرئيس الشرفي للنادي البافاري.

وقال هونيس إن تعيين كان الحارس السابق لبايرن والمنتخب الألماني، في منصب الرئيس التنفيذي كان "خطأ كبيرا".

وأشار كان في تصريحات لصحيفة "بيلد" اليوم الثلاثاء: "بصراحة أنا مندهش، بايرن وأنا اتفقنا في الصيف على رغبتنا في طي هذه الصفحة بشكل ودي، وأنني أود أن أبقى جزءا من عائلة بايرن في المستقبل".

وأضاف "أواصل التمسك بذلك، لكن تصريحات أولي هونيس لا تساهم بالضرورة في تعاون محترم".

وانضم هونيس إلى محطة "بي ار فيرنسيهين" لمناقشة انتخابات ولاية بافاريا يوم الأحد، لكنه تطرق أيضا إلى بايرن ميونخ وكان.

وأوضح هونيس: "الشيء الأكثر أهمية عندما تريد تغيير شيء ما هو أن تبدأ بنفسك وأن تعترف بارتكاب أخطاء، وتعيين أوليفر كان في منصب الرئيس التنفيذي كان خطأ كبيرا".

وأضاف "وعندما اكتشفت عدم قدرته على القيام بذلك، قمت بتغيير ذلك سويا مع كارل هاينز رومينيجه".

وتولى كان منصب الرئيس التنفيذي للنادي البافاري خلفا لرومينيجه في 2021، قبل أن يتم الإطاحة به في نهاية الموسم الماضي، الذي شهد تتويج الفريق بلقب البوندسليجا للمرة الـ11 على التوالي.

وأشار كان "أثناء تولي منصب الرئيس التنفيذي لبايرن، عملت دائمًا من أجل النادي بأفضل معرفة وضمير".

وختم كان حديثه بالقول "لسوء الحظ، عقب مضي بعض الوقت، اتضح أن هناك أفكارا مختلفة حول تطوير واستراتيجية النادي، في النهاية، كان من الأفضل لكل منا أن يمضي كل طرف في طريقه الخاص".