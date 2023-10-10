وزيرة الخارجية الألمانية: مضطرون لتحديد الأولويات في إجلاء الرعايا من إسرائيل

ناشدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، مواطني بلادها الذين ينتظرون الإجلاء من إسرائيل تفهم موقف الحكومة.

وفي تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني، قالت بيربوك مساء اليوم الثلاثاء: "أعددنا رحلات إجلاء مع شركات طيران أخرى، قمنا عبر الخط الساخن للأزمات بمساعدة هؤلاء الموجودين في المطار، وتمكنوا من التواصل معنا على إيجاد خطوط طيران بعضها كان يتطلب تغيير الطائرة خلال الرحلة، أفهم أن هذا وضع مخيف لكن عندما تتلقى مئة ألف اتصال في نفس الوقت، عندئذ ستضطر إلى ترتيب الأولويات".

وكانت وزارة الخارجية الألمانية أعلنت في وقت سابق، أن مركز التعامل مع الأزمات التابع لها يجري اتصالات حثيثة مع شركات طيران لتوسيع نطاق قدرات الطيران.

وكان زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس صرح في وقت سابق من اليوم بأن الحكومة الألمانية يجب عليها أن تتيح " العودة إلى ألمانيا بالنسبة للمواطنين الألمان الراغبين في مغادرة إسرائيل على سبيل المثال الفصول المدرسية والمجموعات الشبابية وغيرها والذين لا يزالون هناك".

وقال رئيس المجموعة البرلمانية لنواب الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الكسندر دروبينت، إنه إذا تعذرت العودة بالطائرات المجدولة فعلى الحكومة أن توفر طائرات حكومية، متابعًا: "هناك دول أخرى أوضحت في الأيام الماضية أن بإمكانها تنظيم هذا الأمر".