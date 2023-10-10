أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء من أبناء شعب فلسطين؛ نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر والشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 849 شهيدا، بينما وصل عدد الجرحى إلى 4360 جريحا.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، قالت الوزارة إن 830 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب 4250 آخرين في الغارات المستمرة على أنحاء القطاع كافة، منذ السبت الماضي.

وأضافت أن 19 شهيدا ارتقوا في الضفة الغربية، آخرهم الشهيد أحمد شرف خلف عوض (20 عاما) في بلدة بيت أمر شمال الخليل، بينما وصل عدد الجرحى إلى نحو 110.

واليوم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة رسائل بشأن الأحداث المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن مصر لا تتخلى أبدا عن التزامها بالقضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وذكر أن مصر تكثف اتصالاتها لحقن الدماء ووقف التصعيد ضد الأشقاء في قطاع غزة، مشددا على أنه «لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي».