زيلينسكي يصل إلى باريس لإجراء محادثات مع ماكرون

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وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى باريس، اليوم الخميس، لإجراء محادثات مع المسؤولين الفرنسيين.

وجاءت زيارة زيلينسكي لباريس بعد زيارته للندن. وأظهرت صور عرضها التليفزيون الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون وهو يستقبل زيلينسكي.

وتعد هذه الزيارة هي الخامسة التي يقوم بها زيلينسكي إلى فرنسا منذ بدء الغزو الروسي الشامل لبلاده في فبراير 2022. ومن المتوقع أيضا أن يزور زيلينسكي روما وبرلين في جولته بالعواصم الأوروبية.

ومن الجوانب المهمة في زيارة زيلينسكي لفرنسا عرضه لـ "خطة النصر" التي وضعها.

وقال زيلينسكي، عقب محادثاته في لندن، إن خطته "تهدف إلى تهيئة الظروف المناسبة لنهاية عادلة للحرب"، وفقا لما ذكرته وكالة برس أسوسييشن البريطانية (بي أيه).

ويضغط زيلينسكي للحصول على موافقة باستخدام الأسلحة التي يوفرها الغرب لضرب أهداف عسكرية في عمق الأراضي الروسية.

ويُذكر أنه جرى تأجيل اجتماع مقرر مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في قاعدة رامشتاين العسكرية الأمريكية في ألمانيا، بعد أن قرر بايدن البقاء في الولايات المتحدة للتعامل مع آثار إعصار ميلتون.

وكان زيلينسكي يرغب في عرض خطته لإنهاء الحرب على مجموعة أوسع من الحلفاء في رامشتاين.