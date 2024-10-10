حماس: عملية الاغتيال في نابلس جريمة بشعة تضاف لسجل إسرائيل

أكدت حركة "حماس" أن عملية الاغتيال التي نفذها الجيش الإسرائيلي لمجموعة من المقاومين في مركبة بالمجمع الشرقي من مدينة نابلس، هي "جريمة صهيونية بشعة تضاف لسجل الاحتلال الإرهابي".



وأضافت الحركة في بيان: "إننا إذ ننعى شهداء نابلس الذين ارتقوا في عملية الاغتيال الجبانة، لنؤكد أن المقاومة في نابلس وكافة محافظات الضفة ستبقى عصية على الكسر رغم بطش الاحتلال، وأن سياسة الاغتيالات لن تفلح في فض شعبنا عن خيار المواجهة والتصدي، ولن توهن من عزيمة شعبنا ومقاومتنا".

وشددت على أن "شعبنا ومقاومته الأبية ستبقى سدا منيعا يحول دون تمادي الاحتلال ومستوطنيه في الضفة، وأن الاغتيالات والضربات، ستزيدنا عزما وإصرارا على مواصلة المقاومة حتى دحر الاحتلال عن أرضنا".

ودعت "حماس"، "أبناء شعبنا في الضفة الغربية للخروج بمسيرات غضب جماهيرية في كل المحافظات، والالتفاف حول مقاومتنا الباسلة وتصعيد المواجهة والاشتباك مع الاحتلال وقطعان مستوطنيه في كل المناطق، دفاعا عن أرضنا ومقدساتنا وقضيتنا الوطنية".

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوة إسرائيلية خاصة من وحدة "المستعربين" اغتالت 4 شبان خلال تواجدهم داخل مركبة في شارع فيصل شرقي نابلس في شمال الضفة العربية اليوم الأربعاء.

يشار إلى أن "744 فلسطينيا استشهدوا برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي"، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.