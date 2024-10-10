من المستهدف من الغارة الإسرائيلية على بيروت اليوم؟

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نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدر أمني لبناني، اليوم الخميس، قوله إن الضربة الإسرائيلية على بيروت استهدفت قياديا واحدا من حزب الله على الأقل.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، قال مصدر إسرائيلي إن المستهدف في بيروت هو مسئول التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا.

وأفادت "سكاي نيوز عربية" باستشهاد شخصين على الأقل وإصابة 9 في الغارة الإسرائيلية على بيروت.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير بوقوع غارتين إسرائيليتين استهدفتا موقعين في العاصمة اللبنانية بيروت.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها إن الاستهداف في العاصمة اللبنانية هو لشخصية استثنائية في بيروت.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي قد أعلن عن تكثيف الجهود الدبلوماسية قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار والضغوط لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وقال ميقاتي، في بيان، إن هناك اتصالات مستمرة بين الولايات المتحدة وفرنسا اللتين دعتا إلى عقد الجلسة، بهدف إحياء الإعلان عن وقف إطلاق النار لفترة محددة، مما يتيح استئناف البحث في الحلول السياسية للأزمة.

وأوضح أن الحكومة أعربت عن استعدادها لتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 بشرط التزام إسرائيل بكل بنوده.