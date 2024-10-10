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استشهد أكثر من 70 فلسطينيا في غزة جراء الغارات والقصف الإسرائيلي منذ فجر أمس الأربعاء، أغلبهم في منطقة شمال القطاع التي تحاصرها قوات الاحتلال لليوم السادس على التوالي.

وقال مراسل الجزيرة إن 4 فلسطينيين استشهدوا -اليوم الخميس- إثر غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا بمنطقة الفخاري شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستهدفت غارة إسرائيلية منزلا مأهولا بالسكان جنوب شرقي خان يونس.

واستشهد 6 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية على دوار بني سهيلا شرقي خان يونس أيضا. وقد نقل المصابون إلى مجمع ناصر الطبي في المدينة.

ووسط قطاع غزة، قالت مصادر فلسطينية إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف منطقة أبو مهادي غربي المخيم الجديد شمالي مخيم النصيرات، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.

وفي منطقة شمال القطاع، تحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا لليوم السادس على التوالي، وتواصل إرسال تعزيزات عسكرية إلى داخله.

واستشهد 3 فلسطينيين وإصابة عدد آخر في قصف الاحتلال منزلا مأهولا في الهوجا بمخيم جباليا.

نداء استغاثة

بدوره، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 125 فلسطينيا في محافظة الشمال وخاصة مخيم جباليا على مدار 5 أيام متواصلة.

وأضاف المكتب في بيان أن عشرات الجثث ما زالت ملقاة في الشوارع، ولم يتم الوصول لها بسبب استهداف الاحتلال سيارات الإسعاف والدفاع المدني.

عمليات المقاومة

ميدانيا، بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة (حماس) تسجيلا مصورا لاستهدافها دبابة "ميركافا 4" تابعة لجيش الاحتلال في كمين محكم قرب مفترق الصفطاوي غرب معسكر جباليا.

بدورها، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها أسقطت 3 مسيّرات إسرائيلية خلال تنفيذها مهام استخباراتية في أجواء مدينة خان يونس بقطاع غزة.