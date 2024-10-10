الجامعة العربية: الصحة النفسية حق أساسي من حقوق الإنسان

أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، أن الصحة النفسية حق أساسي من حقوق الإنسان، ولكل شخص له الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة النفسية يمكن بلوغه.

وأشارت أبو غزالة- في بيان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يأتي تحت شعار "لقد حان الوقت لإعطاء الأولوية للصحة النفسية في مكان العمل"، إلى الحق في الحماية من مخاطر الصحة النفسية، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن ظروف العمل غير الصحية يمكن أن تشكل مخاطر كبيرة تؤثر على الصحة النفسية وجودة الحياة بشكل عام وبالتالي المشاركة أو الإنتاجية في العمل، أن الأزمات الإنسانية والنزاعات والكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة كل هذا يؤدى إلى معاناة نفسية وصدمات تهدد صحة الناس ورفاههم وتقوض الجهود الرامية إلى التعافي.

وأكدت أبو غزالة، أنه لابد من تضافر كل الجهود من أجل العمل على جعل النظم الصحية تستجيب بشكل كاف لاحتياجات المصابين بالاضطرابات النفسية، وكذلك حشد الجهود لتوفير وتمويل الخدمات الشاملة الخاصة بالصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي، من خلال تحديد الأولويات في تقليل العوامل المحتملة للتأثير الضار على صحة الأفراد النفسية، وخلق بيئات تشجع على تعزيز الصحة النفسية.

ونوهت بأن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تولي اهتماماً كبيراً بموضوع الصحة النفسية، ولهذا قد أدرجت موضوع دعم وتعزيز الصحة النفسية ضمن الموضوعات الصحية على جدول أعمال اجتماع الدورة غير العادية لمجلس وزراء الصحة العرب الذي عقد في 2023، وذلك في ضوء الإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة.

وأكدت السفيرة أبو غزالة على أهمية العمل من أجل إدماج الصحة العقلية في الرعاية الصحية الأولية بغية ضمان عدم ترك أحد خلف الركب وتنفيذ التدابير اللازمة لتعزيز وتحسين الصحة العقلية والرفاه بما في ذلك توسيع نطاق خدمات الصحة العقلية والدعم النفس الإجتماعي ووضع خطط منتظمة ومستدامة لتعزيز الصحة النفسية والعقلية.