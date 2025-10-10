ترامب: لا يبدو أن هناك سببًا للقاء الرئيس الصيني خلال زيارته الآسيوية المقبلة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عبر منصته للتواصل الاجتماعي، إنه "لا يبدو أن هناك سببًا" للقاء الرئيس الصيني شي جين بينج خلال زيارته المقبلة إلى كوريا الجنوبية، وذلك بعد أن فرضت بكين قيودًا على تصدير المعادن النادرة التي تعتمد عليها الصناعات الأمريكية.

وأشار ترامب، إلى أنه يدرس فرض "زيادة ضخمة" في الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية ردًا على الخطوات التي اتخذها شي.

وأضاف في منشور على منصة "تروث سوشيال": "من بين الإجراءات التي ندرسها حاليًا فرض زيادة ضخمة في الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية القادمة إلى الولايات المتحدة، وهناك العديد من الإجراءات المضادة الأخرى التي تخضع بدورها لبحث جاد".