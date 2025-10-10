 الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف بن غفير يتعهد بالتصويت ضد اتفاق غزة - بوابة الشروق
الجمعة 10 أكتوبر 2025 9:26 ص القاهرة
الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف بن غفير يتعهد بالتصويت ضد اتفاق غزة

د ب أ
نشر في: الجمعة 10 أكتوبر 2025 - 9:20 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 أكتوبر 2025 - 9:20 ص

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير وحزبه عن خطتهما للتصويت ضد اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة إنهاء صراع غزة.

وفي منشور على منصة إكس مساء الخميس، كتب أن السبب هو "الإفراج عن الآلاف من المتوقع إطلاق سراحهم من السجون. هذا ثمن باهظ لا يطاق".

ومن المتوقع أن توافق الحكومة الإسرائيلية على الصفقة مساء الخميس، ومن المتوقع أيضا أن تكون هناك أغلبية واضحة تصوت لصالح الاتفاق.

وكرر بن غفير أيضا تهديده بالانسحاب من الحكومة إذا احتفظت حماس بنفوذ في غزة. وقد أكد له رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن هذا لن يحدث.

وتنص الخطة على أن تدار غزة من قبل حكومة انتقالية من التكنوقراط الفلسطينيين تحت إشراف دولي بمجرد انتهاء الحرب.
 

 
 


